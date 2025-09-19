RECIBÍ EL NEWSLETTER
Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas por agresión a una docente

Ademu convoca a un paro de 24 horas con asamblea, para la semana que viene, por la agresión a una maestra.

Foto: FocoUy. Ademu Montevideo.

La Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) convocó a un paro con asamblea para la semana que viene por la agresión a una docente.

La convocatoria a los maestros a detener sus labores es para el próximo jueves 25 de setiembre.

Noticia en desarrollo.

