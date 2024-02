Gran Hermano: se fue Joel, se desarmó un grupo y hubo pelea por un edulcorante

El otro escenario es entre Furia y Agostina. Las dos amigas terminaron por pelearse, esta vez parece que en serio, y Agostina definió que irá contra "Furia".

“Vengo por dos cosas: una es para informarle a la gente que a partir de hoy yo ya no formo más grupo ni le debo lealtad a Juliana. Es una mina super desagradecida y me angustio porque fui la única que la defendí siempre”, afirmó en el confesionario la expolicía.

“Quise que los demás entiendan que tiene su forma, sus malos días, pero no tenemos por qué seguir soportando sus malos tratos porque sea diferente. Es una mala persona y siento que no está bien de la cabeza, es una maleducada, no hace nada, no lava ni un vaso ‘porque son sus formas de comer sola’, tampoco fumaba y ahora sí. ¡No le roban los cigarrillos, se los fuma ella!”, continuó.

“Siento que me falló y que la gente lo sabe. Ojalá me escuchen. Que quede nominada y se vaya. Se cree que la tiene atada y no la tiene”, concluyó.

Otra pelea estuvo dada entre Emmanuel y Virginia: todo por un edulcorante. Les tocó hacer la compra semanal y la comunicación entre ambos no fluyó, por lo que ninguno de los dos tomó de la góndola ese ingrediente que es fundamental por la diabetes de Agostina.