Gran Hermano: se fue Carlos, Juan Pablo quedó confundido y Luciana habló sobre su forma de jugar

Fue el último en irse de placa, en una instancia que era por voto positivo, y no termina de entender por qué tuvo poco apoyo.

"No puedo creer cómo la padecí hoy", dijo en la cena del domingo. "Imposible de entenderlo si no estás acá. Yo ni en la facultad, jamás me estresé así", agregó y siguió durante la cena.