Gran Hermano: Manzana y Agostina traman estrategia contra "Furia"

Embed

Además, hubo careo entre Furia y Agostina.

“No lo pedí pero dije que si lo hacían, lo quería. Quiero ir a lo básico: ¿cuál fue tu problema conmigo? ¿En qué te fallé?”, le preguntó Agos a Furia.

“Me sentí sola. Creo más en la actitud que en las palabras. No sentí que estuvieras al lado mío, no en la primera etapa cuando estábamos todas juntas, sino recientemente que estás mucho con Licha, que está todo bien, pero creo que es un juego distinto”, contestó la doble de riesgo.

“Te nominé cuando fue lo de Cata. Fue una pelea que me molestó mucho, no era el momento para hacer algo así por tres puchos. No me gustó ver que se vaya”, explicó Furia.

Agos se puso a la defensiva y Juliana siguió remarcando que quiere jugar sola. “Me jugaste sucio”, sostuvo la expolicía ante la doble de riesgo, recordando la nominación en su contra, y le dijo que quiere que se vaya el próximo domingo.