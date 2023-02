Gran Hermano: las frases de la entrevista a Ariel y la respuesta sobre su vínculo con Alfa

“El juego es al momento de nominar y vos lamentablemente no jugaste ahí. ¿Por qué?”, le preguntó Laura Ubfal a Ariel, cuestionándolo por no fulminar a Alfa.

“Yo hubiera esperado otra cosa”, declaró Ariel cuando le preguntaron si la pianista “era traidora”.

“No jugué como toda la casa ni intenté comprar a nadie. Creo que algo del público compré”, reflexionó.

También le preguntaron sobre el momento en el que le reveló a Maxi que Thiago había nominado al Conejo: "Se me escapó, ¡no me creen nada!". aseguró y agregó: “Si hubo alguien que no metió fichas en la casa, fui yo. ¡No me creen!”.

El vínculo con Alfa

“Mi estrategia era que se desgaste Alfa, pero soy un pelotudo”, indicó Ariel cuando le preguntaron sobre por qué no lo fulminó.

“Cuando estuve delante de las cámaras, quizás hacía actuaciones, pero yo soy así. Yo no me planté porque era la semana, sino porque ya había situaciones en las que tenía los huevos al plato”, sostuvo el eliminado.

“Yo no me enfrentaba puntualmente con él. Pasó esto con Romina en la semana y era Alfalandia. Todo el mundo con las incomodidades que hace él diariamente”, continuó Ariel.

“Mi juego tampoco era centrarme en sacarlo, por algo no lo nominaba. Sí desgastarlo porque la casa iba a estar en otra sintonía, y todo el mundo iba a poder hacer mucho más de lo que estaban haciendo. Porque por momentos Alfa no te deja hablar”, precisó el 15° en abandonar la casa.

“Sos actor también, Ari. Recién hiciste que la gente te preguntaba por la pelea con Alfa y volvías con las mismas peleas con él. Quiero saber si lo pensaste todo desde el momento en el que dijiste en el espejo del baño ‘ahora van a ver’ y lo buscaste a Alfa”, le dijo Sol Pérez al parrillero.

“Es imposible planificar eso, Sol. A lo sumo un toquecito y cosas pesadas, pero una discusión no se puede, es imposible”, sostuvo Ariel.

“Lo del dedo para exponerlo fue bastante pensado”, opinó Gastón Trezeguet, pero Ariel disintió. “No, pasen los tapes. Estuvimos yendo y viniendo en la habitación cuando terminó el juego porque le contesté a sus hostigamientos”, consignó el exjugador.

Marisa Brel le preguntó al flamante eliminado por qué se puso en contra de Walter. “Tuviste un poder increíble y lo podrías haber sacado de quicio, por un milímetro no se iban a las manos”, señaló la analista.

“No me podía sostener la mirada, ustedes o los psicólogos sabrán por qué, yo no. Yo quería planificar no pelearme todo el tiempo”, declaró Ariel.

