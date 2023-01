Gran Hermano: la gala de eliminación cambió de día y Romina fue franca con Alexis

En la charla también participó "Alfa" Walter, quien sostuvo que "la gente está cansada de la hipocresía, la mentira y la actuación".

"Ese tipo de gente a mí no me gusta. Yo considero que si vos sos así acá adentro, sos así en tu vida. Yo no voy a jugar así acá porque no soy así, no me nace ir a lastimarte a vos para yo llegar a la final", señaló la exdiputada dirigiéndose hacia el Conejo.

"Coti jugó para acá adentro. Estaba todo bien, pero cuando fue a placa, se fue. Y eso uno no se da cuenta", continuó Romina contra la jugadora que prácticamente cavó su tumba al hacer una nominación espontánea contra Julieta y Daniela, sus compañeras más cercanas.

"Vos sos vos, Coti es Coti. Para la gente creo que es lo mismo. Yo siento que no sos mala gente, Cone, no sé por qué, realmente te lo digo porque sino no estaría hablando con vos", le aclaró Romina a Alexis.

Me puedo equivocar o no, capaz vos hiciste acá un juego muy bueno. Uno acá confía y meses después me enteré de Coti", sentenció la exdiputada en su charla con el cordobés.

También se supo que la gala de eliminación se postergó para este lunes (con una participación particular de Santiago del Moro) y que Julieta consiguió la pool party para su cumpleaños, porque logró que Ariel y Alfa bailen juntos.

FUENTE: TELEFE