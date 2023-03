Gran Hermano hacia la final: una boda falsa, los primeros videos y el debate de Romina

"Con Alfa habíamos pegado mucho cariño. Una vez, no sé a quién le dije, si Alfa se va, yo me voy", empezó contando la exdiputada. "Después nos fuimos cansando, agotando, y hacías esto y se enojaba, esto y se enojaba. Yo estaba muy agotada. Estaba muy cansada y era una mochila más que me ponía", agregó, ante la mirada seria de su compañero de juego y los comentarios de los panelistas.