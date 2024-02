Gran Hermano: la emoción del uruguayo por el abrazo de su madre y el llanto de Agostina

“Nos tocó, Bauti, finalmente. Menos mal que me conocés y sabés que no soy de muchas palabras”, le dijo María a su hijo.

Seguí leyendo "No ganaste la casa, pero podés ganar Gran Hermano": así despertó Furia a Bautista este viernes

“Que alegría verte. No te muevas que nos vamos juntos los dos”, continuó la uruguaya, que después al recorrer la casa exclamó que esperaba que Bautista haya tendido la cama.

María felicitó a todos los jugadores por aguantar quedarse “congelados”, y antes de irse abrazó una vez más a Bautista, diciéndole que le mandaban saludos su papá y sus hermanos.

También fue el turno de Agostina, que vivió uno de los congelados más emocionantes por ver ingresar a su hija.

Embed

También fue el turno de Agostina, que vivió uno de los congelados más emocionantes por ver ingresar a su hija.

“¿Te voy a abrazar, sí? Pero quedate quieta”, le dijo More a su mamá, ya llorando. “Estoy bien y feliz, me llenás de orgullo como no te lo imaginás, te admiro. Sos la mejor del mundo en todos los sentidos”, continuó la hija.

“Sos valiente y la mejor del mundo, te lo voy a repetir siempre porque sé que muchas veces soy fría. Tenerte lejos me hizo querer decirte cosas que nunca te dije. Sé que no me esperabas, te admiro de una forma increíble, sos la mejor del mundo. Espero que puedas estar mucho mejor porque te lo merecés, sos una buena persona y con muchos valores, lo sabés”, continuó la hija de Agos.

Antes de irse, More le dijo a su mamá que “aproveche una oportunidad única” y que “no se merece malos tratos”.

Embed

FUENTE: Telefé