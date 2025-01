Gran Hermano: ingresó Katia en su moto, Sopa le prestó unos championes y Andrea habla con su viejo grupo

"El grupo con el que yo estoy no los tiene en la mira a ninguno de ustedes", dijo Andrea. Santiago le respondió que la quieren con ellos, pero la exaliada intentó saber a quiénes tienen en la mira. "Vos me dijiste en este grupo no se critica. Listo, me volé", le aclaró.

Luego se pusieron a hablar de la nueva jugadora y dedujeron que "sabe todo de todos".

"Vino como a ser medio la rival", señaló Andrea.

Luego, el tridente sin observadores externos habló sobre la posibilidad de ir a placa y si hay chances de que alguien inmunise a uno de los suyos.