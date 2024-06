Gran Hermano: Emmanuel y Bautista discutieron, pero luego tuvieron una charla aclaratoria

"No me calles más", le dijo el peluquero al cantante y este le respondió: "Te callo cuando hablás arriba de otro. Si vos no respetás el momento de otro, te lo digo".

"Le habla arriba a todos", le aclaró Bautista a Virginia.

"Toda la vida tipos como vos me hicieron callar", le dijo luego Emmanuel, cuando Bautista salió a desayunar al patio. Allí, tuvieron una charla en la que aclararon sus cosas. El uruguayo le explicó que no tiene nada contra él. "Me gusta de vos que hacés lo que te da la gana y no te importa lo que te digan", agregó.