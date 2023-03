Gran Hermano: el regreso de Alfa a la casa de Gran Hermano y lo que dijo Lucila sobre su madre

Según lo que dijo, su vínculo con "el primo" es real y que no "se pegó" a Marcos por conocer las preferencias del público.

Santiago del Moro también le preguntó sobre su madre y los panelistas arremetieron contra ella porque no supo jugar con esa visita.

"En la primera etapa la persona que te saca termina siendo Alfa, y en esta segunda etapa la persona que te termina desencajando y sacando un poco de ese personaje en el que estabas tan cómoda, es tu madre", le dijo del Moro.

Ceferino Reato le remarcó: "Siendo una jugadora que ya sabía, que ya tenía información, cómo no te diste cuenta que esto es televisión, esto no es tu casa. Acá la gente quiere a la madre, la madre es la madre" y agregó: "Vos a Alfa no lo bancabas, pero en cambio te pusiste debajo del ala de Alfa, tuviste esa astucia. ¿Cómo no te diste cuenta que esto te iba a perjudicar?".

"Yo me comporté como soy yo", respondió Lucila y justificó que a Alfa empezó a verlo como un personaje.

