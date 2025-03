Gran Hermano: Chiara está molesta por la fulminante que la dejó en placa y aseguró que es "la reina de la casa"

"La casa está esperando a ver qué vas a hacer vos", le recalcó a cordobés y este automáticamente intentó desligarse. Entonces la jugadora expresó que Furia la quiere sacar por ser "importante".

"Sos una payasa", le dijo entonces Ulises. El cordobés dejó en claro que quiere entender por qué fue contra ella; esta actitud a la morocha le enfada, la entristece y le hace discutir con su par.

"En vez de aflojar el acelerador, lo pisás. Demostrá que podés charlar, tomar unos mates", le aconsejó el cordobés y entonces Chiara remarcó: "Yo soy genuina. Soy así. No me voy a acercar porque no tomamos mates. Ella busca a todos menos a mi y está perfecto. No le voy a chupar...".

"Soy la reina de la casa. En cuanto al poder nadie me puede ganar; esta es mi edición. Si me saca alguien será Furia entonces", concluyo con enojo Chiara.

Embed

FUENTE: Con información de Telefé