La candidata a la vicepresidencia explicó que precisamente por eso cambió el detalle de su perfil en Twitter de "psicóloga social" a "socioanalista" para "evitar todo este tipo de especulaciones".

"A través de este comunicado quiero aclarar que en ninguna instancia de mi actividad pública como privada indiqué posee un título que no tenía", dijo Villar.

Confirmó que su formación técnica la obtuvo tras cursar cuatro años en la ONG TAIGO.

En el comunicado de respuesta a la información de El Observador, Villar explicó que le "hubiera gustado avanzar más a nivel curricular". Atribuyó el impedimento a las "circunstancias políticas" de su vida y en especial a la dictadura militar.

Recordó en que en 1973 participaba de la resistencia a "la escalada autoritaria" y que en 1974 fue detenida por las Fuerzas Conjuntas "en la manifestación relámpago al año del asesinato de Walter Medina, que era compañero del Liceo 17".

"Mi vida entre los 16 y los 19 años estuvo marcada por la persecución, el secuestro y todo tipo de violencias que no es necesario explicitar", escribió.

Luego de ser víctima de un "segundo secuestro" con su hija de un año y su esposo, decidieron exiliarse.

"Me exilié en Argentina donde tuve que seguir en la clandestinidad en el marco del Plan Cóndor".

Villar siguió explicando: "Con la apertura democrática habían pasado muchas cosas, no perdí mi interés por la formación, mi vocación y la superación personal.. Por eso opté por la formación técnica mencionada que me permitió volcar dicho conocimiento a mi opción por lo social. A lo largo de mi vida me he formado permanentemente, nunca lo dejé de hacer".

Por último se definió como "analista institucional y grupo operacional".

"Mi formación esta debidamente documentada y mi conciencia, tranquila", concluyó.