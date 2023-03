Graciela, adscripta de Secundaria, asegura que los estudiantes son víctimas de toda una sociedad

“El objetivo son los estudiantes y ellos son víctimas de toda una sociedad, de una violencia que está instaurada que el liceo no puede resolver, al contrario, el liceo, los centros educativos son el lugar donde estallan todas esas cosas, se vuelcan todas las problemáticas de los chiquilines”, manifestó.

Para Graciela, hay que crear el mejor clima posible, intercambiar con los estudiantes para “que no sea solamente el reto, no poner una barrera, sino mantener el vínculo”, explicó. La docente señala que hay que “retarlos” cuando hacen algo que no es correcto, “pero no te detesto como persona, no te desprecio, no te quiero fuera del liceo, te quiero acá”, apuntó.

Consultada sobre su visión acerca del video donde los adolescentes se peleaban en la puerta del liceo, expresó que le produce mucho dolor “porque no es justo, porque no es sano, porque se naturaliza eso. Yo soy de las que intervengo y trato de separar cuando veo, hay otros que no y es entendible, no es tarea nuestra”. Graciela dijo que como docente no puede ver chicos peleándose, pero es una realidad que se vive.

Explicó que en el lugar hay varios factores que favorecen como la presencia de personas que no asisten a los centros de estudios. La presencia policial existe en la zona y se siguen los protocolos. Para Graciela, el problema de la violencia es estructural y en los centros hacen falta educadores, administrativos, entre otros recursos.