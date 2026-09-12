Se está grabando la canción oficial de la visita del papa León XIV a Uruguay en noviembre, una creación del músico uruguayo Diego Melano.
Graban canción oficial de la visita del papa León XIV a Uruguay
La canción es una creación del músico uruguayo Diego Melano, se llamará “Una gran alegría” y tiene ritmos vinculados a la cultura uruguaya.
La canción se llamará “Una gran alegría” y tiene ritmos vinculados a la cultura uruguaya.
La grabación reunirá a entre seis y ocho músicos y cantantes, buscando integrar voces de Montevideo y del interior del país.
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Melano contó a Subrayado que la propuesta surgió desde la comisión de la Iglesia Católica encargada de preparar la visita papal, debido a que el músico ya había trabajado con la institución en distintos eventos.
Agregó que "es un desafío bastante grande porque hay que convenir muchas cosas y responde a muchas cuestiones de mucha gente (...) entonces lo primero era definir el género, podríamos haber hecho cualquier tipo de género, pero es la visita a Uruguay puntualmente, bueno ¿qué no define? entonces eso estaba clarísimo que tenía que ir por el lado del candombe, que tenía que ir por el lado de la murga (...) y la letra tiene muchas cosas identitarias".
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