Gonzalo Civila: "De los informes forenses no surge que ninguno de esos fallecimientos hayan sido por hipotermia"

También afirmó que hasta el momento se realizaron más de 200 intervenciones con el SAME. En ese sentido, se refirió a la ley de internación involuntaria, dijo que es una herramienta "disponible" y que se ha solicitado "en más de 200 oportunidades la concurrencia del SAME para la aplicación eventual de la ley. Quien considera si la aplicación de la ley corresponde o no, por criterios técnicos, es el personal de salud, no es el Ministerio de Desarrollo Social".