Jefe de Policía de Montevideo sobre homicidios: "Estudiando estos grupos criminales es la única manera de prevenir"

El jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, se refirió a los hechos violentos de las últimas horas en la capital del país y dijo que “estamos ante una epidemia de violencia que se generalizó no solamente en el tema delincuencial, sino en todo ámbito de nuestra vida”.

Respecto a los homicidios, señaló que “no es en una zona geográfica establecida de Montevideo, sino de diferentes barrios”.

“El delito de homicidio, aparte de ser de los más complejos, es de los más difíciles de prevenir. Por eso desarrollamos en diferentes puntos de Montevideo operativos focalizados, atacando los lugares donde ocurre la mayor cantidad de este tipo de eventos”, sostuvo.

En las últimas horas fueron cuatro homicidios en la capital del país: en Buceo, Casabó, Cerro Norte y Reducto.

“La única manera de intentar prevenir el delito de homicidio es mediante inteligencia policial, de cruzamiento de información entre las diferentes unidades de la policía, y analizar los grupos criminales que operan en el país. Alto porcentaje de los hechos de homicidio son a consecuencia de conflictos criminales. Estudiando estos grupos criminales, es la única manera de prevenir este tipo de incidentes”, agregó.

También dijo que tienen el nivel de equipamiento que necesitan para trabajar. “Tenemos la tecnología suficiente para trabajar en el campo administrativo. A nivel ministerial están trabajando no solo en cámaras sino en otros dispositivos técnicos que nos van a ayudar tanto en despliegue como en investigación de los hechos”.

“Nuestra Policía, con apoyo de la Guardia Republicana, con la Dirección de Investigación de la Policía Nacional desarrollamos operativos preventivos y de represión”, aseguró y destacó la detención del adolescente requerido por la muerte del exjuez Delfino.