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AVENIDA SARANDÍ

Golpearon a un hombre afuera de un baile en el centro de Rivera y está en CTI, pero estable

El hombre tiene 35 años y fue agredido por personas que aún no fueron identificadas.

Un hombre está en CTI tras golpiza en Rivera.&nbsp;

Un hombre está en CTI tras golpiza en Rivera. 

Un hombre de 35 años está en CTI tras ser agredido por otras personas afuera de un baile en el centro de la ciudad de Rivera. Su estado de salud es estable, indicaron fuentes del caso a Subrayado.

De acuerdo a información policial, el hombre estaba en la avenida Sarandí, calle principal de Rivera, discutía con su pareja cuando llegaron dos personas más, que lo golpearon y el hombre cayó. Los agresores no fueron identificados hasta el momento.

El hombre fue internado con traumatismo ocular y otras lesiones producto de los golpes.

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El hecho quedó registrado en cámaras de la zona.

La pareja no radicó denuncia por violencia.

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