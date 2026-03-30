Gobierno uruguayo envió ayuda humanitaria de 20 toneladas de leche en polvo a Cuba

En un par de semanas y desde México, llegará la ayuda humanitaria a Cuba por parte del gobierno de Yamandú Orsi .

Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Subrayado que se trata de 20 toneladas de leche en polvo, que se harán llegar por medio de un barco que partirá de México, en cooperación con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Cuba vive una situación delicada desde que dejara de recibir envíos de petróleo de parte de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro.

Seguí leyendo Yamandú Orsi fue invitado a foro de izquierda en España junto a Pedro Sánchez, Lula da Silva y Gustavo Petro

La isla pasa por escasez de recursos, deterioro de su infraestructura energética y falta de combustible. Todo eso se traduce en apagones casi diarios.

Ante esta situación, México encabezó la entrega de ayuda humanitaria desde el mes de febrero.

El pasado 28 de marzo, llegaron a Cuba dos veleros con ayuda humanitaria tras ser relocalizados en una misión de búsqueda, luego de haber perdido contacto con la Armada mexicana.

Por esa vía, llegó además más de 50 toneladas de suministros médicos, alimentos, agua y paneles solares.