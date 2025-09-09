RECIBÍ EL NEWSLETTER

Gobierno uruguayo condenó el ataque aéreo de Israel en Doha y se solidarizó con Catar

Israel llevó a cabo un ataque aéreo en Doha, Catar, contra una sede de Hamás donde se discutía la propuesta de paz presentada por Estados Unidos.

ataque-israel-catar-afp

El gobierno uruguayo condenó el ataque aéreo que llevó a cabo Israel en la ciudad de Doha, Catar, contra una sede de Hamás donde se discutía la propuesta de paz presentada por Estados Unidos.

En un comunicado, Cancillería también se solidarizó con el gobierno y el pueblo de Catar.

“Dichos ataques constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional, de la soberanía y la seguridad de Catar, y agravan la ya deteriorada situación de seguridad en Oriente Medio”, indica el comunicado. “Uruguay reitera su llamado urgente a no menoscabar los esfuerzos para alcanzar una solución negociada de fondo sobre la crisis en Gaza”, agrega.

directora de inmujeres se refirio a posibilidad de agregar violencia vicaria en ley de genero
Seguí leyendo

Directora de Inmujeres se refirió a posibilidad de agregar violencia vicaria en ley de género

La operación de Israel incluyó diez bombardeos de la Fuerza Aérea israelí y tenía como objetivo a dirigentes del grupo, entre ellos Khalil al-Hayya, jefe negociador, y Zaher Jabarin, responsable de Cisjordania.

La información sobre el resultado es contradictoria: mientras medios saudíes afirmaron que Al-Hayya murió, cadenas cataríes y libanesas sostienen que la delegación sobrevivió.

Lo que sí está confirmado es que murieron al menos cinco personas, incluido el hijo de al-Hayya, su jefe de gabinete y un oficial de seguridad. El ataque provocó una crisis diplomática inmediata.

El Primer Ministro catarí dijo que continuarán con los esfuerzos de mediación y se reservan el derecho de responder al ataque israelí.

La Casa Blanca también expresó preocupación: la portavoz Karoline Leavitt advirtió que bombardear dentro de un aliado cercano de Estados Unidos “no promueve los objetivos de seguridad”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el martes haber tenido ninguna participación en el ataque contra la cúpula de Hamás en Catar, y afirmó que la decisión fue del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Israel, reivindicó la acción como una operación independiente y aseguró que seguirá persiguiendo a los líderes de Hamás incluso fuera de Gaza. El episodio pone en riesgo los esfuerzos de mediación y eleva la tensión regional.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Policiales

"Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento": familia denuncia que Policía entró a su casa por error
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ pidió información a Juzgado de Soriano para conocer cómo se procedió en el caso del hombre que mató a sus hijos
EL CRIMEN FUE EN SETIEMBRE DE 2024

Cae otro sospechoso de asesinar a "El gordo Mauro": fue detenido tras un llamado por disparos
allanamiento en paso carrasco

Robo a joyería: Policía halló otras motos usada por los ladrones, sus ropas y una granada
operativo antidrogas

Allanamientos en el Cerro dejan seis detenidos, armas y drogas incautadas

Te puede interesar

Foto: Subrayado. El momento en que quitaron el auto del arroyo Don Esteban.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ pidió información a Juzgado de Soriano para conocer cómo se procedió en el caso del hombre que mató a sus hijos
AFP
ESTADIO NACIONAL DE SANTIAGO

Uruguay empató 0-0 ante Chile por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas
Ministro Negro anunció nuevo sistema para casos de violencia de género: en qué consiste video
MINISTERIO DEL INTERIOR

Ministro Negro anunció nuevo sistema para casos de violencia de género: en qué consiste