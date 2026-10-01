RECIBÍ EL NEWSLETTER
NUEVE PUNTOS MENOS

Gobierno prorrogó hasta el 30 de abril de 2027 la reducción de IVA a operaciones con tarjetas realizadas por turistas

El beneficio incluye a servicios gastronómicos, arrendamiento de vehículos sin chofer, servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico, servicios de catering y otros servicios prestados para fiestas y eventos.

débito-crédito-tarjeta-pos-restaurante.jpg

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció la prórroga hasta el 30 de abril de 2027 de la reducción de nueve puntos porcentuales de IVA a operaciones vinculadas al turismo, mediante el pago a través de medios electrónicos.

El beneficio incluye a servicios gastronómicos (prestados por restaurantes, bares, cantinas, cafeterías, salones de té y similares, hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping, y hostels).

También, abarca a visitas guiadas, degustación de vinos y productos locales realizadas en establecimientos enoturísticos registrados en el Ministerio de Turismo, arrendamiento de vehículos sin chofer, servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico, servicios de catering y otros servicios prestados para la realización de fiestas y eventos.

Marcos Carámbula. 
Seguí leyendo

Nombrarán a Marcos Carámbula embajador en Palestina: "Una figura de primerísimo nivel", dijo el canciller

El decreto 235/026 firmado por el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, considera que "se entiende conveniente mantener la rebaja en dicho nivel hasta el 30 de abril de 2027, con el objetivo de continuar impulsando la actividad en el sector turístico".

Temas de la nota

Lo más visto

video
PENA DE MUERTE EN ESTADOS UNIDOS

Falla dos veces la primera ejecución de una mujer en 200 años en Tennessee, Estados Unidos
EN UNA OBRA EN EL CENTRO

Bomberos rescataron a un trabajador que cayó desde dos metros de altura luego de que un muro cediera sobre él
A PARTIR DE 2027

Nombrarán a Marcos Carámbula embajador en Palestina: "Una figura de primerísimo nivel", dijo el canciller
ANALIZAN VIDEO

Violencia carcelaria: investigan pelea entre reclusos en Santiago Vázquez
MONTEVIDEO

Retroexcavadora rompió un caño y se produjo una fuga de gas en el barrio Aguada; la situación fue controlada

Te puede interesar

Fiscalía de Paysandú. Foto: archivo. 
INTENTO DE FEMICIDIO

Prisión preventiva para el hombre que intentó matar a su pareja de un disparo en Paysandú
Operación Golfo terminó con 32 detenidos en 32 allanamientos realizados en Colonia, Canelones y Montevideo
PARTICIPARON MÁS DE 100 POLICÍAS

Operación Golfo terminó con 32 detenidos en 32 allanamientos realizados en Colonia, Canelones y Montevideo
Orsi anunció la apertura del mercado de Indonesia para las exportaciones de cítricos, soja y trigo de Uruguay
"BUENAS NOTICIAS", DESTACÓ

Orsi anunció la apertura del mercado de Indonesia para las exportaciones de cítricos, soja y trigo de Uruguay

Dejá tu comentario