Gobierno propuso al científico Carlos Batthyány como nuevo rector de la UTEC

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, anunció que el gobierno propuso al científico Carlos Batthyány como nuevo rector de la Universidad Tecnológica (UTEC).

La designación llega luego de la renuncia de Valeria Larnaudie, quien dejó el cargo por motivos de salud.

Batthyány es médico, doctor en ciencias y actualmente se desempeña como director ejecutivo del Institut Pasteur de Montevideo.

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El gobierno destacó su trayectoria como investigador, docente y gestor científico, y señaló que reúne las condiciones para conducir una institución considerada estratégica para el desarrollo del país.

Ahora la propuesta deberá cumplir con el procedimiento previsto por la normativa vigente, informó el ministro Mahía a Subrayado.

El nombramiento requiere la venia del Senado para quedar confirmado de forma definitiva.

De ser ratificado, Batthyány asumirá la conducción de la UTEC en un momento de expansión de la universidad, con el desafío de fortalecer la formación tecnológica y la investigación aplicada en el interior del país.

Batthyány fue uno de los científicos destacados y de consulta permanente durante la pandemia del Covid-19.