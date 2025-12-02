Gobierno presentó rendición de cuentas del INDA: aumentó la cobertura en 30% de usuarios del Mides

El gobierno presentó la rendición de cuentas del Instituto Nacional de Alimentación ( INDA ). El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, destacó que se aumentó la cobertura en 30% de usuarios Mides .

"Se incrementaron en más de 70% los tickets de alimentación que durante los días feriados y fines de semana se dan a población que no tiene acceso a otras prestaciones alimentarias. Se incrementó en más de un 30% la cantidad de usuarios de programas del Mides con apoyo alimentario. Esto tiene que ver con que atendimos a mucha más gente, por ejemplo en los programas de calle este año producto de los esfuerzos enormes que hemos hecho en esa área", señaló.

Además, el ministro comentó que disminuyeron las excepciones que se realizan para el acceso de las políticas alimentarias.

"Hay una política ordenada, regulada donde es un acceso objetivo basado en procedimientos", apuntó.

En lo que respecta al comedor comunitario que comenzará a funcionar en febrero del 2026, Civila dijo que se trata de un proyecto que tendrá más novedades en los próximos meses.

Por su parte, la directora del Mides, Micaela Melgar, dijo que la inseguridad alimentaria se mantiene estable respecto a lo que fue el 2024 y que el 13% de la población padeció inseguridad alimentaria.