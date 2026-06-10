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Gobierno presenta "proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida"

Así lo adelanta el gobierno, en una conferencia de prensa fijada para las 13:30 en Torre Ejecutiva, con los ministros Gabriel Oddone, Fernanda Cardona, Cristina Lustemberg y Alfredo Fratti.

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Gobierno, conferencia de prensa en Torre Ejecutiva. Foto: FocoUy

Gobierno, conferencia de prensa en Torre Ejecutiva. Foto: FocoUy

El gobierno presenta este miércoles un proyecto de ley que denomina “de competitividad y reducción del costo de vida”.

El anuncio se realiza en una conferencia de prensa fijada para las 13:30 en Torre Ejecutiva (Casa de gobierno).

Allí estarán presentes el ministro de Economía Gabriel Oddone, la ministra de Industria Fernanda Cardona, la de Salud Pública Cristina Lustemberg, y el de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti.

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Este proyecto de ley fue considerado calve por el presidente Yamandú Orsi, quien dijo incluso que no viajaría al Mundial para acompañar el debut de la Selección Uruguaya porque, entre otros temas, quería estar presente cuando se anuncie y envíe al Parlamento esta iniciativa.

Puede seguir en vivo aquí la presentación de este proyecto de ley:

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