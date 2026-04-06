RECIBÍ EL NEWSLETTER
PLAN DEL MIDES

Gobierno presenta nuevo plan para atender a las personas que viven y duermen en la calle

El plan del gobierno se presenta en las próximas horas, en medio de cuestionamientos a la gestión del Mides que surgen incluso dentro del Frente Amplio.

persona-en-situacion-de-calle-montevideo

El gobierno dará a conocer en las próximas horas la estrategia nacional para el abordaje de personas en situación de calle.

Este nuevo plan para atender a las personas que viven o duermen en la calle fue el resultado de 40 encuentros realizados en todo el país, en los que participaron más de 2.000 personas.

Se trata de técnicos, académicos y trabajadores de los distintos dispositivos del Mides, así como diversas organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, vecinos e integrantes de la población afectada.

Foto: Nahuel Marichal, Subrayado.
Seguí leyendo

Lluvias marcan fin de la sequía, pero impactos en el agro siguen y se mantendrán medidas a productores

Este plan se dará a conocer en medio de diferencias dentro del Frente Amplio sobre la gestión del ministro Gonzalo Civila.

Algunos legisladores del oficialismo, como Julieta Sierra (MPP) manifestaron que el Mides es “el punto débil” de la gestión del gobierno.

El dirigente de izquierda Rafael Michelini publicó un comentario en redes sociales sobre las personas que viven en la calle y aseguró que esto “hiere” su “sensibilidad como uruguayo, frenteamplista y hombre de izquierda”. Reclamó acciones concretas y urgentes.

Otros legisladores salieron en defensa de la gestión de Civila, especialmente desde su sector político, el Partido Socialista.

Desde el Mides se informó a Subrayado que hubo avances en la atención de las personas en la calle, como el aumento plazas en los centros de atención 24 horas que pasaron de 5.500 a 8.266, 50% más que en 2024, aseguran en el Ministerio

Temas de la nota

Lo más visto

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
ESTADO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
GREGORIO AZNÁREZ

Siete personas lesionadas, entre ellas una bebé, tras choque de vehículos en ruta 9
Camino General Leandro Gómez

Investigan homicidio de menor de 15 años: fue hallado herido en el patio de una casa y falleció en centro de salud
Artemis 2

El astronauta Jeremy Hansen dijo que tuvo la sensación "que estábamos cayendo del cielo hacia la Tierra"
SE INVESTIGA COMO HOMICIDIO

Rocha: encuentran el cuerpo del hombre cuya camioneta apareció incendiada cerca del Chuy

Te puede interesar

Foto: FocoUy.
advertencias

Tormentas fuertes y lluvias abundantes en el norte: Inumet emitió doble advertencia naranja y amarilla
Gobierno presenta nuevo plan para atender a las personas que viven y duermen en la calle video
PLAN DEL MIDES

Gobierno presenta nuevo plan para atender a las personas que viven y duermen en la calle
Foto: Nahuel Marichal, Subrayado. video
subsecretario de ganadería

Lluvias marcan fin de la sequía, pero impactos en el agro siguen y se mantendrán medidas a productores

Dejá tu comentario