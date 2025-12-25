RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMUNICADO DE CANCILLERÍA

Gobierno felicitó elección de Nasry Asfura como presidente de Honduras y expresó voluntad de trabajo conjunto

El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció el "alto compromiso con la democracia y la cultura cívica" del pueblo hondureño y reiteró "su total apoyo al fortalecimiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en la región".

Foto: FocoUy.

El gobierno uruguayo felicitó a Nasry Asfura, proclamado como presidente electo de Honduras por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Dicha proclamación se produce tras un prolongado y polarizado escrutinio, que contó con el seguimiento y supervisión de reconocidas entidades internacionales y regionales como fueron las Misiones de Observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, las cuáles han respaldado los resultados declarados por el CNE", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo.

En el comunicado de la Cancillería, además de felicitar a Asfura por el resultado, expresa la voluntad de Uruguay para "trabajar conjuntamente para continuar profundizando las positivas relaciones bilaterales, así como para llevar adelante toda iniciativa que promueva la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe".

Por último, el gobierno uruguayo reconoció el "alto compromiso con la democracia y la cultura cívica" del pueblo hondureño. "Uruguay reitera su total apoyo al fortalecimiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en la región, elemento central para asegurar la paz, estabilidad, y el respeto de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales", concluye.

