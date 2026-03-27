El gobierno analiza por estas horas la evolución al alza del precio internacional del petróleo y el efecto que esto tendrá en el precio local de los combustibles (naftas y gasoil).
Gobierno define si adelanta el ajuste de precios en los combustibles o espera a mayo, como estaba previsto
La ministra Fernanda Cardona mantiene reuniones y contactos este viernes con el presidente Orsi y el Ministerio de Economía. Los precios de combustibles de debían ajustar en mayo, pero puede adelantarse a abril.
Este viernes la ministra de Industria, Fernanda Cardona, mantuvo reuniones con el presidente Yamandú Orsi y con jerarcas del Ministerio de Economía.
De acuerdo a la metodología que aplica el gobierno, el precio de los combustibles se ajusta cada dos meses y el próxima decisión sería para mayo, pero el Poder Ejecutivo analiza si es necesario adelantar el aumento para abril.
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El último ajuste, que fue a la baja en naftas y gasoil, se hizo efectivo en marzo y rige por dos meses, hasta abril inclusive.
Pero el nuevo escenario internacional creado por la guerra en Oriente Medio y su efecto en el comercio internacional del crudo, que pasó de 70 dólares el barril a más de 100, hace que el gobierno analice la posibilidad de adelantar para abril el ajuste que debería ocurrir en mayo.
Estos son los precios vigentes para marzo y abril:
Nafta Súper: $76,88.
Nafta Premium: $79,40.
Gasoil 50-S: $47,32.
Gasoil 10-S: $54,32.
Supergás: $88,46 (el precio se mantiene incambiado desde el 1° de setiembre de 2025).
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