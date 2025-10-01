Gobierno argentino anunció que Trump recibirá a Milei en la Casa Blanca el 14 de octubre

El presidente argentino Javier Milei será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca el próximo 14 de octubre, tras el anuncio la semana pasada de un auxilio financiero de Estados Unidos a uno de sus principales aliados en la región.

El gobierno de Milei indicó en un comunicado que la reunión, que tendrá lugar 12 días antes de unas cruciales elecciones legislativas en Argentina, refuerza la "alianza estratégica" entre ambos países.

Milei y Trump se reunieron el miércoles pasado en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el mandatario estadounidense brindó un fuerte respaldo político y económico al gobierno del ultraliberal argentino.

El anuncio de un auxilio financiero de Estados Unidos con una línea de swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central argentino logró detener una corrida cambiaria que puso en aprietos a Milei a menos de un mes de las legislativas nacionales del 26 de octubre.

El salvataje comprende también la compra de deuda pública argentina y una línea de crédito directo del gobierno de Estados Unidos, cuyo monto y detalles no se conocen.

Argentina tiene "un apoyo nunca visto en la historia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump", remarcó este martes Milei en una entrevista con el canal de televisión A24.

"En caso de que Argentina necesite los fondos, Estados Unidos nos da el dinero para honrar la deuda", dijo el presidente respecto al mecanismo de swap, que también tiene con China.

Argentina debe enfrentar vencimiento por unos 4.000 millones de dólares en enero de 2026 y por 4.500 millones en julio.

El país vive una delicada situación económica. A esto se suman los reveses políticos del gobierno en el Congreso que han puesto a Milei contra las cuerdas.

La magnitud de la corrida contra el peso obligó al Banco Central a vender más de 1.000 millones de dólares en apenas tres días para apuntalar la moneda.

El dólar volvió a subir este martes en el volátil mercado cambiario argentino y cotizó a 1.400 pesos por billete, 1,4% más que el lunes.

El gobierno de Milei firmó en abril un nuevo acuerdo de deuda por 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que ya había otorgado al país unos 50.000 millones en 2018.

