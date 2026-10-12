Gobierno anunció incentivo económico para producciones audiovisuales realizadas en Uruguay

La Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) anunció el lanzamiento de Tax Credit Uruguay Audiovisual. Una herramienta que ofrece un incentivo económico para las producciones realizadas en el país.

El instrumento ofrece un incentivo de hasta el 30% de los gastos elegibles ejecutados en Uruguay, en actividades de producción y posproducción, a través de la emisión de certificados de crédito.

El objetivo es atraer proyectos internacionales y aumentar las producciones que eligen al país para desarrollar parte o la totalidad de sus proyectos, generando oportunidades para empresas, profesionales y servicios del sector.

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Por ahora, están abiertas las postulaciones para servicios de producción y posproducción de contenidos publicitarios y no publicitarios. Próximamente, se habilitarán las convocatorias para obra audiovisual nacional y para contenidos destinados a canales de televisión.

Desde la agencia, esperan que la medida genere empleo, al promover la contratación de técnicos, realizadores y artistas nacionales, y que tenga un efecto multiplicador en otros sectores vinculados.

También buscan consolidar a Uruguay como una localización competitiva, por su estabilidad, conectividad, locaciones, tecnología y talento.