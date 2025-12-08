RECIBÍ EL NEWSLETTER
EMPRESARIALES

Gladys-T despidió el año a lo grande y reafirmó su espíritu de innovación

GLADYS-6
GLADYS-1
GLADYS-2
GLADYS-3
GLADYS-4
GLADYS-5

Ayer, Gladys-T celebró el cierre de año con un encuentro inolvidable que reunió música, amigas de la casa, moda y sorpresas, creando un momento excepcional para todo el público que acompaña a la marca desde hace más de tres décadas.

El evento, concebido para agradecer y celebrar un año de crecimiento, combinó la energía festiva con la identidad que caracteriza a Gladys-T: diseño, cercanía y una fuerte pasión por la moda. Las invitadas disfrutaron de un ambiente distendido donde la creatividad y el estilo fueron protagonistas.

Con 34 años de trayectoria, la marca continúa consolidándose como referente y, una vez más, sorprendió con una propuesta original, reafirmando su compromiso con la innovación y la calidad que la destacan en el mercado.

el brou y ueu premian a los principales exportadores de uruguay
Seguí leyendo

El BROU y UEU premian a los principales exportadores de Uruguay

Gladys-T cierra así un año de grandes logros y se prepara para seguir inspirando a sus clientas con nuevas colecciones, experiencias y proyectos que pronto verán la luz.

GLADYS T 2

Lo más visto

Hoy te despedimos con el alma rota de dolor: el mensaje de Karina Vignola
"Hasta siempre, Gaspi"

"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
LUTO EN LA COMUNICACIÓN

Falleció el conductor y actor Gaspar Valverde a los 50 años
PABLO CAGGIANI

ANEP define calendario 2026 y se plantea agregar dos días de vacaciones en setiembre
ACCESOS, ZONA CAPURRO

Conductora alcoholizada se cruzó de senda en los accesos y chocó de frente a otro auto

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 36% aprueba y 36% desaprueba
Femicidio en Treinta y Tres: Ella venía con mucho miedo, avisando que esto le podía pasar, señalan desde colectivo video
Colectivo Feminista Ana Yacobazzo

Femicidio en Treinta y Tres: "Ella venía con mucho miedo, avisando que esto le podía pasar", señalan desde colectivo
Advertencia naranja por tormentas fuertes y severas. Foto: FocoUy video
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical

Dejá tu comentario