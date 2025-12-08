Ayer, Gladys-T celebró el cierre de año con un encuentro inolvidable que reunió música, amigas de la casa, moda y sorpresas, creando un momento excepcional para todo el público que acompaña a la marca desde hace más de tres décadas.
Gladys-T despidió el año a lo grande y reafirmó su espíritu de innovación
El evento, concebido para agradecer y celebrar un año de crecimiento, combinó la energía festiva con la identidad que caracteriza a Gladys-T: diseño, cercanía y una fuerte pasión por la moda. Las invitadas disfrutaron de un ambiente distendido donde la creatividad y el estilo fueron protagonistas.
Con 34 años de trayectoria, la marca continúa consolidándose como referente y, una vez más, sorprendió con una propuesta original, reafirmando su compromiso con la innovación y la calidad que la destacan en el mercado.
Gladys-T cierra así un año de grandes logros y se prepara para seguir inspirando a sus clientas con nuevas colecciones, experiencias y proyectos que pronto verán la luz.
