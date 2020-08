Gelman: "no sorprenden los datos que surgieron en las actas"

“Demasiado sorprendida no estoy porque he visto mucha cosa ya, pero por supuesto que da para reflexionar el hecho de que esta información surja ante un pedido de acceso a la información, que es un recurso que quizás debimos usar mucho más de lo que se usó, pero también hubo muchas dificultades en ese sentido.

Dijo que se debe saber por qué eso paso, y que esto surge en un momento muy particular, como es el desafuero de Guido Manini Ríos.

La sensación que a mí meda es que la información va apareciendo en la medida que ellos quieren, capaz que me equivoco, pero me parece que es eso

Señaló que más allá de que haya mucha información no es nueva, pero lo que sí es nuevo y hubiera sido de mucha utilidad ante procesos judiciales son las palabras dichas de boca de uno de los responsables. Manifestó que se va a trabajar en recuperar archivos, porque "queda la sensación de que hay más".