Geely EX5: el modelo estrella que llegó a Uruguay para revolucionar el mercado eléctrico

Grupo Fiancar dio un nuevo paso en su apuesta por la electromovilidad, con la presentación oficial de Geely EX5. El modelo, que se ha convertido en una insignia de la marca se basa en una combinación única de diseño, rendimiento, confort y seguridad. Se trata del primer producto 100% global de Geely, desarrollado para los 89 mercados donde está presente la marca, y la repercusión fue inmediata en todos los países.

“Desde que comenzamos a representar a Geely en 2008, no deja de sorprendernos. Modelo a modelo, siempre hay una evolución notable, y desde que incursionó en la electromovilidad el salto en calidad ha sido enorme. En mi opinión, este modelo, el EX5, es el mejor producto de Geely de todos los tiempos”, aseguró Richard Lempert, director general de Grupo Fiancar.

Llega en dos versiones: PRO y MAX, con un motor 100% eléctrico de 215 HP, alcanzando 320 Nm de torque. Su autonomía es de 430 km según el ciclo WLTP y la capacidad de la batería de 60.22kWh.

En el interior presenta una pantalla táctil HD de 15,4” con Apple CarPlay, que es el centro de una experiencia conectada, con comandos intuitivos y funciones inteligentes. También cuenta con comando de voz, sistema de sonido inmersivo con 16 parlantes, iluminación ambiental multicolor, y prestaciones premium como función de masaje en ambos asientos delanteros.

En seguridad, el modelo obtuvo la calificación 5 estrellas de Euro NCAP. Está equipado con 6 airbags y un paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS), que incluye frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril y control de crucero adaptativo.

Su diseño de líneas dinámicas se luce con la parrilla estilizada y las luces traseras que cruzan todo el ancho del vehículo, mientras que los faros LED automáticos, las llantas de 19 pulgadas (en la versión MAX) y el techo solar panorámico completan un exterior moderno y sofisticado.

La versión Pro tiene un valor de USD 30.990, y la Max de USD 35.990. Al igual que todos los vehículos eléctricos de Geely, cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 km, y en el caso de la batería, está cubierta por 8 años o 150.000 km. El service se realiza cada 20.000 km.

Versatilidad para todos los públicos

El EX5 inaugura una nueva generación de SUV eléctricos de Geely, combinando diseño elegante, gran autonomía y un notable confort interior. Es el primer modelo en estrenar la plataforma modular electrificada GEA, que integra tecnología de punta y conectividad inteligente, ofreciendo una experiencia de conducción moderna y segura.

Es un SUV de tamaño mediano, con cinco plazas y amplio espacio, ideal para uso familiar o individual. “Es cómodo para ciudad, muy estable y seguro para ruta, y su autonomía permite un uso versátil. Hemos visto interés desde familias jóvenes hasta parejas mayores o personas que buscan un eléctrico con gran confort”, comentó el director de Grupo Fiancar.

A poco más de dos meses de iniciar la preventa, la demanda superó las expectativas. En el test drive realizado en el Shopping de Autos de Grupo Fiancar en Ruta Interbalnearia, se generó una convocatoria destacada, evidenciando las expectativas del mercado. Las partidas del modelo de julio, agosto y septiembre ya están agotadas, y la empresa actualmente está comercializando la de octubre.

Un modelo estrella para un país líder en eléctricos

La coyuntura del mercado automotor acompaña la llegada del EX5. Según Lempert, en julio, 1 de cada 5 autos vendidos en Uruguay fue eléctrico y, si se suman los híbridos, 1 de cada 4. Tomando únicamente a Montevideo y Canelones, la proporción asciende incluso a 1 de cada 3.

“En materia de electromovilidad, Uruguay es pionero en la región, y lidera el market share de vehículos de nuevas energías, superando a países referentes como Costa Rica y Colombia. En este contexto, presentar el producto estrella, de una marca estrella en eléctricos como Geely, es algo que nos llena de orgullo”, concluyó el director general.