García dijo que Orsi "tiene que honrar su palabra" y no gravar con IVA a compras por internet en el exterior

El senador nacionalista recordó la promesa de campaña del presidente de no aumentar los impuestos y afirmó que no puede "borrar con el codo a los pocos meses de asumir".

"Primero, hay que analizar si se cumplió o no se cumplió la palabra", afirmó García y recordó que el entonces candidato presidencial Yamandú Orsi durante la campaña se comprometió a no aumentar los impuestos.

"Hay un compromiso del presidente de la República cuando era candidato. Hubo uruguayos que votaron y le dieron la presidencia. Ese compromiso, ¿se va a honrar o no se va a honrar?", se preguntó el nacionalista.

"Si empezamos a analizar puntualmente propuesta de impuestos damos por bueno que está bien violar la palabra y que está bien decir una cosa, un compromiso en campaña, y después borrarlo con el codo a los pocos meses de asumir la presidencia", consideró.

García indicó que no solo afecta la palabra del presidente sino que también la credibilidad, la confianza y las inversiones en el país, "porque si vale la pena violar la palabra y hacer lo que no se dijo en un tema tan sensible como el tributario uno puede decir: 'si se rompió una vez, se va a romper varias veces', y la seriedad y el ánimo inversor en Uruguay cambian totalmente".

