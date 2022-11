Garcé pidió que se presente el documento filtrado para cotejar si es el mismo del Parlamento

“Acá no está en juego la libertad de prensa, ni en lo concreto de la persona ni en general. Por lo tanto, no se exige la revelación de la fuente, pero sí hay una obligación correlativa a ese derecho que es la de colaborar con la Justicia”, subrayó.

Garcé sostuvo que el documento que recibió cada una de las agencias que integran el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado tiene una marca que lo diferencia y es distinta del que fue filtrado por el periodista Eduardo Preve en redes sociales.

“Por lo tanto, las agencias no tienen nada que ver con la divulgación”, remarcó. “Respecto de la información que surgió de la comisión, que fue hablada, no hay ninguna duda que salió de allí. Respecto del documento que contiene la denuncia sobre la filtración, dirigida al presidente de la comisión, no hay ninguna duda, salió de allí. Salió de alguien que estuvo en la comisión o que luego recibió porque le fue distribuida la denuncia”, aseguró.