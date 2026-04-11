RECIBÍ EL NEWSLETTER
FECHA 11 DEL APERTURA

Ganó Deportivo Maldonado 4 a 2 frente a Nacional, que vio a su capitán expulsado

Los goles fueron de Santiago Ramírez, Cristian Tabó, Guillermo López y Maximiliano Noble para el anfitrión y dos de Nicolás López.

Deportivo Maldonado. Foto: FOCO UY

Deportivo Maldonado VS. Nacional. Foto: Foco UY

El marcador se abrió a los 16 minutos del partido, por parte del número 17 de Deportivo Maldonado, Santiago Ramírez. A los 28 minutos del primer tiempo, Nicolás López marcó el empate para Nacional.

Llegando al final del primer tiempo, López anotó un gol de penal y al minuto fue Cristian Tabó el que volvió a dejar sin ventaja al tricolor.

A los 35 de la segunda parte el marcador volvió a darle ventaja a Deportivo Maldonado, con gol de Guillermo López.

Poco después, el capitán tricolor Nicolás López recibió la tarjeta roja y fue expulsado.

Ya en el final del partido, hubo penal y Deportivo Maldonado lo supo aprovechar con gol de Maximiliano Noble.

El partido se jugó en el estadio Domingo Burgueño, con el arbitraje de Gustavo Tejera.

El equipo de Jorge Bava llegó a la fecha tras perder contra Central Español en la anterior. Además, tenía una baja importante, porque Gonzalo Carneiro está lesionado.

Embed

Los equipos:

Embed

Temas de la nota

Dejá tu comentario