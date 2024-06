"Furia" afuera de Gran Hermano con 62,4% de los votos: mirá el momento de la eliminación

Juliana abrazó a Emmanuel y a Darío, pero a los "Bro" decidió no saludarlos: "A ustedes no los saludo, cacatúas asquerosos. Me trataron como a una reina en su momento, pero son la misma mierda que siempre". "Gracias por ser unos falsos, fallutos", siguió.

A los más cercanos, Emma y Darío, Furia les recomendó que "no se separen". La jugadora apuesta a que ambos puedan enfrentar a los "Bro".