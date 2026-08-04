Fundación Gonzalo Rodríguez y DUCSA renuevan su alianza para ampliar los Puntos de Chequeo de Sistemas de Retención Infantil en el interior del país, a cargo de sus técnicos certificados en Seguridad Vial Infantil

La Fundación Gonzalo Rodríguez (FGR), con el apoyo de estaciones ANCAP, renuevan su compromiso con la seguridad vial infantil mediante la firma de un nuevo convenio que permitirá desarrollar siete Puntos de Chequeo de Sistemas de Retención Infantil (SRI) en el interior del Uruguay.

Esta iniciativa busca acercar a las familias un servicio gratuito de asesoramiento técnico especializado para verificar la correcta instalación y uso de los Sistemas de Retención Infantil, una de las medidas más efectivas para proteger la vida de niños y niñas durante los desplazamientos en vehículo.

La renovación del convenio da continuidad al trabajo iniciado en 2025, con la formación de la primera generación de Técnicos en Seguridad Vial Infantil del país, fortaleciendo capacidades locales y sentando las bases para la instalación de una red nacional de Puntos de Chequeo. Gracias a ese proceso, Uruguay cuenta hoy con técnicos certificados en distintos departamentos, preparados para brindar asesoramiento basado en evidencia y estándares internacionales.

Con la incorporación de estos nuevos Puntos de Chequeo, la iniciativa llegará a estaciones ANCAP de: Pando, Maldonado, San José de Mayo, Young, Fray Bentos y Mercedes, alcanzando potencialmente a más de 16.500 niños y niñas que habitualmente viajan en automóvil. Esta expansión facilitará el acceso de las familias a un servicio gratuito y especializado para verificar el correcto uso e instalación de los Sistemas de Retención Infantil. Se puede agendar el chequeo a través de la siguiente página: www.puntodechequeo.uy.

Diversos estudios internacionales muestran que entre el 70 % y el 90 % de los Sistemas de Retención Infantil presentan algún tipo de uso o instalación incorrecta. Los Puntos de Chequeo constituyen una estrategia preventiva que permite identificar esos errores antes de que se produzca un siniestro de tránsito, contribuyendo a reducir el riesgo de lesiones graves o fallecimientos.

“La seguridad vial infantil requiere del compromiso conjunto del Estado, la sociedad civil y el sector privado. Esta alianza demuestra cómo la cooperación puede traducirse en acciones concretas que acercan soluciones a las familias y fortalecen las capacidades instaladas en el territorio”, señaló María José Pessano, directora ejecutiva de la Fundación Gonzalo Rodríguez.

Por su parte, DUCSA, como empresa del grupo ANCAP, reafirma, a través de este acuerdo, su compromiso con la movilidad segura y la protección de las infancias, apoyando iniciativas que generan impacto social y promueven una cultura de prevención en todo el país.

Los Puntos de Chequeo se desarrollarán en coordinación con gobiernos departamentales, instituciones locales y técnicos certificados por la Fundación Gonzalo Rodríguez, fortaleciendo así una red nacional de prevención que promueve el cumplimiento de la normativa y el derecho de todos los niños y niñas a viajar seguros.

Por más información: 26019011 – 094 136842.