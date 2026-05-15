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SEGURIDAD VIAL

Fundación Gonchi Rodríguez y MTOP firmaron convenio que permite mejoras en infraestructura de Centro de Chequeo

La ministra Lucía Etcheverry dijo que el convenio es un apoyo para seguir mejorando las condiciones de seguridad, particularmente con los niños.

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La Fundación Gonchi Rodríguez y el Ministerio de Transporte firmaron un convenio que permite una mejora de la infraestructura en el Centro de Chequeo.

Allí, desde 2010, se atiende a unas 2.000 madres y padres que llevan su vehículo para control de las sillas infantiles.

Nani Rodríguez comentó que realizarán un cerramiento para realizar los puntos de chequeo bajo techo, para utilizar los días de viento y lluvia.

Nani explicó que hay mucha conciencia en lo que respecta a los padres y abuelo de recién nacidos en el uso del chequeo. Sin embargo, en lo que respecta a familiares de niños mayores a 4 años, señaló que hace falta conciencia.

Además, destacó la importancia de que los Puntos de Chequeo sean llevados a distintas localidades del país. "Cuanto más te alejas de Montevideo, el uso baja y los niños son de igual importantes para todos", comentó. Y agregó: "Lo importante es que un papá no tenga que trasladarse a la capital para poder ver, chequear o entender".

Por su parte, la ministra de Transporte Lucía Etcheverry dijo que el convenio es un apoyo para seguir mejorando las condiciones de seguridad, particularmente con los niños.

"Esto va a permitir que la fundación amplíe su capacidad para dar mejores condiciones de asesoramiento y de gestión a todo lo que tiene que ver con la seguridad y los mecanismos de retención infantil", apuntó.

MINISTRA CONVENIO GONCHI

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