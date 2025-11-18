RECIBÍ EL NEWSLETTER
Fundación Gonchi Rodríguez y Banco de Seguros del Estado lanzaron programa de Seguridad Vial de los Motociclistas

El programa busca reforzar la formación técnica y el trabajo en territorio en lo que consideran un momento crítico, con aumento de siniestros y fallecidos.

Se trata de un programa que busca reforzar la formación técnica y el trabajo en territorio en lo que consideran un momento crítico, con aumento de siniestros y fallecidos.

En ese marco, los datos oficiales de la Unasev registran durante 2024 434 personas fallecidas en siniestros de tránsito, lo que marca un aumento del 2,8% respecto a 2023 y en particular, la mortalidad de motociclistas aumentó un 7,6%.

En el lanzamiento del programa se presentó un estudio de motociclistas en Uruguay por parte de Factum que marca brechas críticas en factores de seguridad.

Los datos son los siguientes: 80,6 % de uso correcto de casco, solo el 21 % utiliza vestimenta de alta visibilidad, y el 6,6 % de los motociclistas involucrados en siniestros presentaba espirometría positiva, superando el promedio nacional.

El estudio también confirma que la población joven, de entre 15 y 34 años, concentra el mayor nivel de exposición y gravedad en los accidente.

El curso introductorio para una movilidad segura en motocicletas está dirigido a tomadores de decisión, directores y subdirectores de Tránsito de gobiernos departamentales y municipales, con la finalidad de fortalecer criterios técnicos y actualizar conocimientos sobre conducción segura, factores de riesgo, mantenimiento básico de motos y uso de elementos de seguridad.

