RECIBÍ EL NEWSLETTER
en el kibón

Fundación Corazoncitos realiza este domingo el Megastrogonoff solidario en Kibón

Para este año, están previstas 7.000 porciones a 350 pesos cada una. La preparación estará a cargo del chef Aldo Cauteruccio. Los tiques se pueden comprar en el lugar o de forma anticipada a través de Redtickets.

fundacion-corazoncitos-megastrogonoff.jpg

Este domingo 26, se realiza una nueva edición del Megastrogonoff solidario a beneficio de la Fundación Corazoncitos en Kibón.

Para este año, están previstas 7.000 porciones a 350 pesos cada una. La preparación estará a cargo del chef Aldo Cauteruccio.

A partir de las 11:30 de la mañana está prevista una jornada con música, juegos y sorpresas para toda la familia. Las actividades irán hasta las 15:30 horas.

tras las lluvias, vuelve a estar soleado este domingo pero baja la temperatura en la noche
Seguí leyendo

Tras las lluvias, vuelve a estar soleado este domingo pero baja la temperatura en la noche

Desde las 12:30 horas se comenzará a entregar las porciones. Con cada porción, se colabora con los niños y niñas de cardiopatías congénitas. Los tiques se pueden comprar en el lugar o de forma anticipada a través de Redtickets.

Subrayado conversó con una de las voluntarias de la fundación, Agustina Amarillo, madre de Alfonso, que hace nueve años se acercó a Corazoncitos cuando a su hijo le diagnosticaron una cardiopatía congénita a las 12 horas de vida. El pequeño fue operado a los diez días.

"Fue como un shock en ese momento porque no lo esperábamos", aseguró Agustina sobre el momento en el que recibió el diagnóstico de Alfonso. Se siente acompañada y valoró el compartir experiencias con otras personas que pasaron por lo mismo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ENTRE LOS DETENIDOS HAY UN EDIL

Seis detenidos en Salto, entre ellos un edil, ante la presunción de que asaltarían un boliche durante fiesta de Halloween
Kilómetro 16 de ruta 1

Conductor de un auto despistó en ruta 1 y murió tras volcar y chocar contra una alcantarilla
Sociedad

Informe de Facultad de Arquitectura indica que en 2030 habrá 10 mil personas en situación de calle en Montevideo
MONTEVIDEO

Hallan electrocutado a un hombre frente a un transformador de UTE en Paso Molino
Federación Uruguaya de la Salud

Actual secretario general de la FUS dijo que expulsión de Bermúdez es "medida ejemplarizante" y prevén denuncia formal

Te puede interesar

Foto cedida a Subrayado. El momento de la detención del edil de Salto Álvaro Godoy.
nuevo arresto

Detienen a un guardia del boliche que iba a ser rapiñado en Salto; son 7 arrestados, entre ellos un edil
Foto: Cardama, S.A. en su sitio web.
comunicado 

Astillero Cardama dice que Uruguay no se apega a la "buena fe", pide diálogo y advierte por acciones legales
Foto: Subrayado. Argentinos votan en el consulado de su país en Uruguay este domingo.
elecciones legislativas en Argentina

Hay 22.000 argentinos habilitados para votar este domingo en Uruguay

Dejá tu comentario