Fundación 3F entrega nuevas becas para que más jóvenes terminen el liceo: cómo inscribirse

Las Becas “Ciclo” ofrecen distintas modalidades presencial, virtual, libre o con tutorías, y se dictan en diferentes liceos privados, lo que permite adaptarse a los tiempos, responsabilidades y realidades de cada joven.

Las Fundación 3F, tras otorgar 1.000 becas en 2025, abre una nueva campaña para que más jóvenes terminen el liceo.

El director de la fundación, André Fremd, dijo a Subrayado que las becas son para personas de entre 18 y 29 años que les hayan quedando entre una y cinco materias pendientes. La beca es para que cursen en un liceo privado, de forma virtual o presencial y en cualquier turno.

"Es totalmente flexible para que el joven que hoy en día tiene compromisos sociales, compromisos laborales, compromisos familiares, pueda adaptarse, pueda cursar y salvar las materias", explicó.

Además, las materias pueden cursarse de manera semestral.

Los interesados pueden inscribirse de forma online en terminaelliceo.org

