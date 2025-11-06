Funcionarios del Correo denuncian hechos de violencia por parte de usuarios y reclaman más personal

Funcionarios del Correo denuncian violencia por parte de los usuarios y reclaman más personal ante aumento de paquetes.

Esta semana en Colón tuvo lugar un incidente en el que una usuaria rompió a patadas la puerta de vidrio del local.

Según indicaron a Subrayado, al momento hay 1.600 funcionarios, 500 en las ventanillas y 600 carteros; además, entre 80 y 100 por año se jubilan o se retiran y no se reponen.

El presidente de la Asociación de Funcionarios Postales, Paulo Rodríguez, dijo a Subrayado que se trató de una situación complicada, lamentable. La usuaria intentó entrar al local que ya se encontraba cerrado a la fuerza e insultó a las funcionarias.

"No escapa la realidad de casi todas las ventanillas del país", comentó Rodríguez. Y agregó: "Hay un grado de irascibilidad de una parte de la población que ante una situación x por agraviar, opta por agraviar, insultar, por enojarse con los compañeros. En definitiva ellos lo que están haciendo es brindando un servicio público para la gente".

Rodríguez dijo que ellos no encuentran una solución, pero sí dejan en evidencia de lo que está sucediendo y que los hechos de violencia se han dado también por el incremento de correspondencia que llega a las ventanillas.

"Eso está como generando un caldo de cultivo donde realmente estamos muy preocupados por lo que está pasando". Y añadió: "Los principales problemas y las principales reivindicaciones que hemos tenido es el ingreso de personal. Las distintas pautas que han puesto los distintos gobiernos lo que han generado es un vacío".

Consultado sobre el aumento de las compras a raíz del efecto Temu, Rodríguez indicó que fue exponencial y está previsto que el fenómeno de compras continúe creciendo.

"Está bueno que entre, pero tenemos que tener más herramientas porque es complicado". Rodríguez pidió paciencia a los usuarios ya que saben que a veces se demora más de lo normal.