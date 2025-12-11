El director departamental de INAU de Rivera, Marcio Pintos, dio detalles del caso de la mujer que fue imputada por suministrar drogas a adolescentes internadas en un hogar del departamento.
Funcionaria de INAU imputada en Rivera entregaba drogas a adolescentes a cambio de artículos de limpieza y ropa
El intercambio era pactado a través de conversaciones por Whatsapp. En el instituto, refuerzan los controles internos en el hogar y brindan apoyo a las menores afectadas.
Pintos indicó que el contacto se hacía mediante conversaciones por Whatsapp, en las que se pactaba el intercambio de sustancias ilícitas a cambio de productos que las adolescentes pudieran extraer del centro en el que se encontraban internadas.
La investigación logró establecer que entre los productos sustraídos estaban artículos de limpieza y prendas de vestir que estaban en stock, pero también ropa de otras adolescentes que también residen en el hogar bajo al amparo del INAU.
En los últimos días se constataron varios faltantes. Además, se registraron conflictos entre la funcionaria que resultó imputada con las adolescentes internadas, las que manifestaron temor por situaciones que se pudieran dar contra ellas fuera de la institución durante sus salidas autorizadas.
