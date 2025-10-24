RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Fuga de gas deja dos personas lesionadas de entidad en local de comidas de Florida y Paysandú

Los dos lesionados por la fuga de gas son una mujer que se desmayó en el lugar y un hombre con quemaduras en gran parte del cuerpo.

Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.

Foto: Beatriz Martínez, Subrayado. 

Dos personas resultaron lesionadas de entidad tras una fuga de gas en un local de comidas ubicado en Florida y Paysandú, en el ingreso a la Ciudad Vieja (Montevideo).

Según información policial primaria a la que accedió Subrayado, una mujer de nacionalidad venezolana se desmayó en el lugar y una vez trasladada a un centro de salud recuperó el conocimiento.

Por otro lado, un hombre de nacionalidad china sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo. Fue trasladado de urgencia a un centro asistencial donde permanece internado.

