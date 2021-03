Fuerte polémica en Adeom por voto a favor de suspender al sindicato policial

Este jueves se supo que uno de los que votó a favor de suspender al sindicato policial fue el representante de Adeom(Asociación de Empleados y Obreros Municipales).

Sin embargo, la secretaria general de Adeom Valeria Ripoll aseguró este jueves que su sindicato no tenía posición tomada sobre la propuesta de suspender al sindicato policial, y que el delegado de los funcionarios municipales en la Mesa Representativa del PIT-CNT actuó de manera inconsulta y errónea.

“Lo que votó ayer en la Mesa Representativa no fue la posición de Adeom, porque Adeom no tiene posición. La posición que votó Adeom ayer no es la posición del sindicato”, aseguró Ripoll este jueves en conferencia de prensa.

Si el delegado de Adeom hubiera trasladado la posición de su sindicato, lo esperable era que se abstuviera de votar, ya que no había una definición ni a favor ni en contra de suspender al sindicato policial.

De esta manera la votación inicial en la Mesa Representativa hubiera sido de empate en 13 votos, con siete abstenciones.