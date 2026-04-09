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Fueron detenidos 4 delincuentes con notificación roja de Interpol por varios delitos

En un trabajo conjunto y coordinado, Interpol, Investigaciones y la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado logró la captura de los delincuentes en distintos puntos del país.

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Cuatro hombres con notificación roja emitida por Interpol por diferentes delitos fueron detenidos en operativos realizados por Investigaciones de la Policía Nacional a través de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado.

El joven de iniciales L.R.R de 28 años presentaba una notificación roja emitida por Interpol Uruguay por un delito de lesiones leves doblemente agravadas en concurso real con amenazas y lesiones leves.

Los efectivos analizaron las cámaras de la terminal Tres Cruces, donde había sido vistos en varias oportunidades, logrando identificar la vestimenta del prófugo, así como su círculo social. El mismo fue detenido y está a disposición de la Fiscalía de Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 1º Turno.

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Por otra parte, mediante la Operación Krait, la Policía detuvo al joven de iniciales A.J.M.N de 21 años, quien también se encontraba con una notificación roja, emitida por Interpol Brasil por un delito de violación de menores; la Fiscalía de Delitos Sexuales 5° Turno dispuso el arresto preventivo con privación de libertad, con fines de su extradición a Brasil.

El tercer individuo de iniciales J.A.F.C, brasileño de 46 años, también con notificación roja emitida por Interpol Brasil por un delito de intento de homicidio, fue detenido en el departamento de Artigas y puesto a disposición de la Justicia.

El cuarto individuo fue detenido en la operación Menelao en Rivera y también contaba con notificación roja emitida por Interpol Brasil.

J.N.A, de 33 años, era buscado por un delito de intento de femicidio y amenazas por lo fue fue puesto a disposición de la Fiscalía de Homicidios de 2° Turno, para su extradición a Brasil.

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