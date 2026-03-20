Fue a prisión el responsable de Pasfer, una de las principales tenedoras de animales de Conexión Ganadera

El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, solicitó la prisión preventiva de Maximiliano Rodríguez, responsable de la empresa Pasfer, una de las principales tenedoras de ganado de Conexión Ganadera .

La Justicia hizo lugar al pedido y Rodríguez fue a prisión preventiva por 100 días para evitar un posible riesgo de fuga mientras continúa la investigación. Inicialmente, el fiscal había pedido 120 días, pero ante un pedido de la defensa se redujo a 100. La medida cautelar se dispuso por entender que existe riesgo de fuga por el poderío económico y de entorpecimiento de la investigación.

La Fiscalía entiende que los ahorristas de Conexión Ganadera perdieron alrededor de 4 millones de dólares por la vinculación con Pasfer. Según la investigación, esa empresa debía tener casi 6.000 animales de los ahorristas en su poder, pero en febrero del año pasado tenía solo unos 800.

El abogado de los damnificados de Conexión Ganadera, Juan Pablo Decia, dijo a Subrayado que la imputación del responsable de Pasfer es un antecedente muy potente para otros tomadores de ganado vinculados, como es el caso de Daniela Cabral, esposa de Gustavo Basso, que cumple prisión domiciliaria por estafa.

La Fiscalía aguarda un informe sobre la cantidad de ganado que debería tener Cabral como tomadora externa por Don Coraje. Según Decia, Cabral no tenía los más de 22.000 animales que le correspondían. El abogado entiende que Cabral también debe ir a prisión por estar en las mismas condiciones de tomadora de ganado pero sin tener a los animales que declaraba.