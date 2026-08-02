Fue perseguido por la Policía y condenado por hurto de cableado en local de cobranzas de General Flores

Un hombre fue condenado a cinco meses de prisión tras ser detenido por robo de cableado a un local de cobranzas ubicado en avenida General Flores, en Montevideo.

El individuo de 27 años y poseedor de antecedentes penales, fue condenado como coautor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa en reiteración real con un delito de daño agravado.

La Policía recibió un llamado al Centro de Comando Unificado que alertaba sobre un hurto en proceso.

Seguí leyendo Dos condenados por estafar a una anciana mediante el cuento del tío; cumplirán 4 y 8 meses de prisión

Con el apoyo del sistema de videovigilancia, los efectivos lograron seguir a dos hombres que huían del lugar y que, posteriormente fueron localizados en una recorrida preventiva.

En el momento de la detención llevaban una garrafa de 13 kg, un foco LED, cobre y una tijera tipo pinza utilizada para cortar el metal, entre otros elementos.