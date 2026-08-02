RECIBÍ EL NEWSLETTER
CINCO MESES DE PRISIÓN

Fue perseguido por la Policía y condenado por hurto de cableado en local de cobranzas de General Flores

El individuo de 27 años y poseedor de antecedentes penales, fue condenado como coautor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa en reiteración real con un delito de daño agravado.

policia-noche-patrullero-tiroteo-escena-homicidio-policial-barrio-nueva-españa-nuevo

Un hombre fue condenado a cinco meses de prisión tras ser detenido por robo de cableado a un local de cobranzas ubicado en avenida General Flores, en Montevideo.

El individuo de 27 años y poseedor de antecedentes penales, fue condenado como coautor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa en reiteración real con un delito de daño agravado.

La Policía recibió un llamado al Centro de Comando Unificado que alertaba sobre un hurto en proceso.

dos condenados por estafar a una anciana mediante el cuento del tio; cumpliran 4 y 8 meses de prision
Seguí leyendo

Dos condenados por estafar a una anciana mediante el cuento del tío; cumplirán 4 y 8 meses de prisión

Con el apoyo del sistema de videovigilancia, los efectivos lograron seguir a dos hombres que huían del lugar y que, posteriormente fueron localizados en una recorrida preventiva.

En el momento de la detención llevaban una garrafa de 13 kg, un foco LED, cobre y una tijera tipo pinza utilizada para cortar el metal, entre otros elementos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
DEL 16 AL 20 DE SETIEMBRE

Solidaridad: Nahuel y sus border collie necesitan colaboración para viajar al Mundial de Perros de Pastoreo en Escocia
PERROS GUÍAS

Fundappas entrega este sábado 9 cachorros a familias socializadoras
TRASLADO FUE "OPERACIÓN IRREGULAR"

Abogado de Marset afirmó que decisión de entregarlo a la DEA fue firmada el día anterior a su detención
MURIÓ EN HOSPITAL DEL CERRO

Asesinaron a un menor de 17 años en Santa Catalina; en la escena se encontraron 7 vainas
INVESTIGAN

Homicidio tras discusión en una pensión de Paso de la Arena; la víctima de nacionalidad cubana tenía 28 años

Te puede interesar

Investigan muerte dudosa: un hombre fue hallado sin vida dentro de su casa en Toledo Chico video
TENÍA UN DISPARO EN LA CABEZA

Investigan muerte dudosa: un hombre fue hallado sin vida dentro de su casa en Toledo Chico
Asesinaron a un menor de 17 años en Santa Catalina; en la escena se encontraron 7 vainas
MURIÓ EN HOSPITAL DEL CERRO

Asesinaron a un menor de 17 años en Santa Catalina; en la escena se encontraron 7 vainas
Foco Uy
GRAN PARQUE CENTRAL

Con la obligación de ganar, Nacional recibe a Progreso desde la hora 18.30 por el Torneo Intermedio

Dejá tu comentario