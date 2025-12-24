Fue imputado por violencia doméstica agravada, el padre de Milagros Sánchez, la joven ausente desde el 9 de diciembre

Fue imputado este miércoles el padre de Milagros Sánchez , la joven que se encuentra ausente desde el pasado 9 de diciembre en el Cerro.

El hombre, de 44 años, fue imputado por reiterados delitos de violencia doméstica agravada en calidad de autor, por lo que deberá cumplir prisión preventiva hasta el día 22 de abril de 2026.

La investigación de la Policía junto al fiscal Fernando Romano determinó que la joven sufría violencia por parte de su padre, por lo que fue puesto a disposición de la Justicia e imputado.

Seguí leyendo A prisión el hombre que mató a otro en Manga y fue baleado al intentar fugar durante un allanamiento

La joven fue denunciada como ausente el 10 de diciembre, por su padre, con quien había estado y le había roto el celular, según dijo su madre a Subrayado.

"Se peleaban mucho, cuando se peleaban se levantaban la mano. Muchas veces ella terminó internada porque es depresiva", dijo. Y agregó: "La vez que se peleaba con él se intentaba autoeliminar o se cortaba. Tenían una relación muy tóxica".

Según comentó, el padre radicó la denuncia y luego ella realizó una extensión de la misma.

"Ella tiene que estar en algún lado, no puede una persona desaparecer de la faz de la Tierra y que nadie la haya visto", señaló la madre. Y agregó: "Llegó un mensaje que la tenían retenida en una boca, pero no no no. No puede ser que ella desaparezca".

Milagros mide 1.50, es delgada, de ojos marrones, tiene pelo castaño largo y lacio y es de cutis blanco. Posee un tatuaje en la muñeca izquierda de un corazón con latido y cruz con la palabra "mamá" y otro a la altura de la pelvis de Minnie. Además, tiene una cicatriz en el cuello del lado izquierdo.

Vestía pantalón azul deportivo, remera color negro con letras blancas, championes color negro y campera negra.

La Policía continúa el trabajo de campo con el apoyo de varias direcciones del Ministerio del Interior para dar con el paradero de Milagros.