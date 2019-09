Frutas gratis, flashmobs, cumbias antiMacri y desfiles de Evitas Perón en Argentina

EVITAS

Disfrazados con vestidos de tonos pasteles típicos de 1930 y un moño emulando a Eva Perón, hombres y mujeres saltaron y bailaron esta semana al ritmo de una versión feminista de la marcha peronista, el emblemático himno de ese movimiento político, en la plaza del Congreso argentino.

"Por esa gran Argentina que nunca nos traicionó, peronismo con Cristina", coreaban en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015). "Las muchachas peronistas sabemos lo que queremos y lucharemos sin miedo para ganar la elección, Eva Perón, Eva Perón", arengaban.

Kirchner, de 66 años, acompaña como candidata a vicepresidenta al peronista de centroizquierda Alberto Fernández, favorito para ganar las elecciones presidenciales del 27 de octubre, según los últimos sondeos, tras aventajar a Macri por más de 15 puntos en las primarias del 11 de agosto.

"Necesitábamos hacer acciones que nos involucraran muy fuertemente con esta elección y son acciones artísticas", explicó María Teresa García Bravo, de 45 años, una de las "Evitas", que trabaja como docente en la Universidad Nacional de Lanús.

- "Ya no llego a pagar el alquiler" -

Argentina, que arrastra una recesión desde 2018 con alta inflación (30% hasta agosto), el peso en caída libre y aumento de la pobreza (32% al cierre del año pasado), vive una vez más, una aguda crisis económica que golpeó al presidente liberal en las primarias.

Desde entonces, marchas, protestas y piquetes se han vuelto cotidianos y paralizan varias provincias del país con reclamos al gobierno para que combata la inflación y el desempleo (10,6%).

También el hit electoral #Sivosquerés, una cumbia antiMacri, hace furor en Buenos Aires con miles de personas bailando en las calles de manera perfectamente coordinada. Los manifestaciones se convocan en las redes sociales con los instrucciones de la coreografía para la pegadiza canción.

Es un "flashmob", el fenómeno que ha paralizado calles de Londres, Nueva York o Barcelona, y se coló en la campaña electoral argentina.

"Ya no llego a pagar el alquiler/ no sé qué hacer, no sé qué hacer/ todo el día laburando y laburando/ encima subió el bondi (autobús) y me están precarizando", dice la canción de Sudor Marika, una banda de "cumbia disidente" que nació con el objetivo de "criticar" a Macri.

- "Frutazo" -

A comienzos de año, la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén se ubicó en la Plaza de Mayo, frente a la sede de la presidencia, para regalar 20.000 kilos de peras y manzanas a modo de protesta, llamada "frutazo", por la fuerte crisis que atraviesa el sector. A la iniciativa se le sumaron otros productores con naranjas y mandarinas.

Hace dos semanas, organizaciones sociales participaron de una acampada de 48 horas para exigir un plan de emergencia alimentaria, que contempla en un 50% los fondos para los comedores comunitarios, recientemente aprobado por el parlamento.

También, grupos de manifestantes irrumpieron en varios centros comerciales, entre ellos el Patio Bullrich, uno de los más lujosos de la capital argentina, en un tipo de protesta "relámpago" para exigir con megáfonos "la emergencia alimentaria". La protesta desató la sorpresa entre los turistas y varios locales, que les gritaban: "vayan a laburar" (trabajar).

- "Sí se puede" -

En un contexto cada vez más incierto y de falta de confianza, gobierno y oposición se acusan mutuamente de fomentar el pánico y agudizar la crisis en el país más endeudado de América Latina.

El presidente, que heredó un país con grandes desequilibrios, arengó a los argentinos a demostrarle apoyo en una marcha este sábado en un exclusivo barrio de la capital, bajo el eslogan #Sísepuede, que capitalizó en la campaña electoral de 2015.

Macri busca repetir el éxito de convocatoria de la manifestación de fines de agosto cuando miles de personas convocadas por las redes sociales le apoyaron en el centro de Buenos Aires, con consignas en contra de Cristina Kirchner, sometida a varios procesos judiciales por presunta corrupción.

"La elección aún no sucedió", tuiteó el mandatario en la convocatoria.